HochdorfDonnerstagvormittag 9 Uhr. Der Saal im katholischen Gemeindezentrum in Hochdorf ist voll mit sportbegeisterten Frauen. Es ist einer von Doris Häfners wöchentlichen Gymnastikkursen. Der erste startet um 8.15 Uhr, der zweite um 9.30 Uhr. Bis vor eineinhalb Jahren waren es sogar drei Kurse. Die Frauen sind 65 Jahre und älter, manche sind seit 47 Jahren dabei – so lange gibt es die Gymnastikkurse schon. Die in Reichenbach sogar seit 57 Jahren. Kursleiterin Doris Häfner ist 87 Jahre alt, ans Aufhören denkt sie nicht.

Doris Häfner ist mit ihren 87 Jahren nach wie vor ein sportlicher Tausendsassa. Das soll sich so schnell auch nicht ändern, wenn