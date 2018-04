(red) - „Gemeinsam mit dem gleichen Ziel unterwegs“, so lautete das Motto bei der Feier zum 75-jährigen Bestehen des katholischen Frauenbundes St. Magnus in Wernau. Im Anschluss an den Festgottesdienst war der Gemeindesaal voll besetzt. Das Leitungsteam um Inge Appenzeller und Klothilde Tischer führte durch das Programm. Das Gitarren­ensemble der Musikschule Wernau bildete den musikalischen Auftakt. Musikalisch ging es gleich weiter mit Andrea Reith und Katharina Schenk, begleitet von Philipp Graf aus Esslingen am Klavier. Sie spielten Lieder aus Musicals.

Pfarrerin Sabine Waldmann von der evangelischen Kirchengemeinde bedankte