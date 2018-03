25 Jugendliche gestalten einen Sinnespfad in einer Behinderteneinrichtung, eine Gruppe baut aus Müll Kunstskulpturen, ein Sponsorenlauf sammelt für einen guten Zweck. Für sich genommen sei schon jedes einzelne Projekt großartig, schreibt das Jugendbüro der Diözese in Wernau. Doch während der 72-Stunden-Aktion gelinge es, deutschlandweit über 130 000 Kinder und Jugendliche in über 3500 Projekten zeitgleich für einen Einsatz für Andere zu motivieren. Einige Gruppen wissen bereits, was an Aufgaben auf sie zukommt, alle anderen erfahren es erst zum Aktionsbeginn am 13. Juni.„Egal welches Projekt letztlich durchgeführt wird, in allen übernehmen Kinder und