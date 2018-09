WolfschlugenGanz Wolfschlugen war auf den Beinen: Anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Gemeinde wurde das ganze Wochenende über ausgelassen gefeiert. Am Freitag- und Samstagabend machten die Partybands „Lederrebellen“ und „Dorfrocker“ im rappelvollen Festzelt Stimmung. Mit großem Bahnhof wurde der Festakt am Sonntag begangen. Ein Höhepunkt war für viele der Festumzug, der am Nachmittag viele Schaulustige in die Straßen gelockt hatte.

Eine stattliche Anzahl von Ehrengästen konnte Wolfschlugens Bürgermeister Matthias Ruckh beim Festakt begrüßen – darunter den Justizminister von Baden-Württemberg Guido Wolf sowie