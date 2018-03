BaltmannsweilerEin umfangreiches Investitionsprogramm bewältigt die Gemeinde Baltmannsweiler in diesem Jahr, ohne dass sie einen Kredit aufnehmen muss. 4,8 Millionen Euro sind aus dem vergangenen Jahr übrig geblieben, mehr als zwei Millionen Euro kommen neu hinzu. Dazu zählen die Fertigstellung des Rathauses in Baltmannsweiler, dessen Außenanlagen und ein neues Feuerwehrfahrzeug. Zudem investiert die Gemeinde in die Ganztagesbetreuung und in die Sanierung des Lehrschwimmbeckens. Größter Brocken ist jedoch der Bau des Feuerwehrmagazins: Dafür sind rund drei Millionen Euro eingeplant.

