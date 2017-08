Seit Donnerstagabend läuft in Krummhardt die viertägige Party auf dem Sonnenblumenfeld an der Panoramastraße. Die Vorbereitungen haben bereits im Juni des vergangenen Jahres begonnen. Vor allem das Bühnenprogramm nimmt viel Zeit in Anspruch. Da müssen die Bands ausgewählt werden - die Musikrichtungen sollen zueinander passen und der zeitliche Ablauf muss stimmen. Kurz vor dem Start des Festivals wird das Sonnenblumenfeld gestaltet. Pressesprecherin Anita Geyer lobte die Zusammenarbeit im Organisationsteam und hob die Details der Dekoration hervor.

