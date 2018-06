Köngen Mit verstecktem Gesangbuch ging Monika Winkler in den Anfangsjahren zu den Chorproben ins Gasthaus Linde. „Köngen war pietistisch geprägt, und viele Menschen taten sich mit uns Katholiken schwer.“ Ihre Mutter war, wie damals viele andere, als Geflüchtete aus Schlesien nach Baden-Württemberg gekommen. Winkler gehört zu den Gründungsmitgliedern des katholischen Kirchenchors, der am 24. Juni ab 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Thomas Morus sein 50-jähriges Bestehen feiert. Inzwischen singen auch viele evangelische Christen in dem Chor mit, dessen langjähriger Leiter Paul Theis mit modernen Kompositionen „die Neugier der Sängerinnen und Sänger“