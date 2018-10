50 Jahre Forschunsstation in Schopfloch

Vor 50 Jahren wurde die Forschungsstation am Randecker Maar gegründet

1968 hat Wulf Gatter eine Forschungsstation in Schopfloch aufgebaut. Seitdem hat er „die längste Zählreihe über den Insekten- und Vogelzug in Europa an einem Punkt“ zusammengetragen.