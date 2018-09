AichwaldDer Schwäbische Albverein ist in Europa der größte Wanderverein. Seit 1888 widmet sich der Verein aber nicht nur dem Wandern und der Natur, sondern auch der regionalen Kultur. Vor 50 Jahren wurde in Aichwald eine Ortsgruppe gegründet. Ihr Jubiläum feierte sie in der Schurwaldhalle.

Der Schwäbische Albverein stehe für vieles, was man brauche, und schaffe das Bewusstsein für die schöne Landschaft, lobte Bürgermeister Nicolas Fink. Die Ortsgruppe sorge dafür, „dass die Menschen den Blick vom Smartphone wieder hochheben“. Er lobte das Engagement der Mitglieder. „Bei der jährlichen Sonnwendfeier sorgt der Schwäbische Albverein immer wieder für