Kreis EsslingenZum 21. Mal fand der bundesweite Nichtrauchen-Wettbewerb „Be smart – don’t start“ an Schulen statt. Aus dem Landkreis Esslingen nahmen 49 Schulklassen teil, 43 Klassenverbände haben durchgehalten. Am Mittwoch wurden nun die Gewinner ausgezeichnet. Bundesweit waren über 6700 Schulklassen beteiligt und verpflichteten sich, mindestens ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen oder erst gar nicht damit anzufangen. Über 80 Prozent der Schulklassen hielten durch und sagten: „Nein, danke!“ zum Rauchen und stellten ihre Haltung in diesem Schuljahr erfolgreich unter Beweis.

