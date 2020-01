OstfildernMahnend, kraftvoll und mitreißend – so erlebten die Grünen im Kreisverband Esslingen ihren „Winfried“ beim Neujahrsempfang in Nellingen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hielt vor rund 400 Besuchern im Theater An der Halle ein leidenschaftliches Plädoyer für einen Klimaschutz ohne faule Kompromisse. „Das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit“, sagte der 71-Jährige. Als zweite zentrale Aufgabe nannte Kretschmann den Strukturwandel in der Automobilindustrie, den die Politik entschlossen begleiten müsse. Mit seinen Gedanken und nicht zuletzt mit seinem Appell zu mehr Zivilcourage bei der Verteidigung demokratischer Werte stieß der