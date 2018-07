KöngenSchulklassen und Erwachsene aus der ganzen Region erleben seit 30 Jahren römische Geschichte zum Anfassen in Köngen. Neben dem Park am Altenberg mit dem Kastellturm gibt es einen Museumspavillon. Am Sonntag, 8. Juli, wird der neue Spielplatz in der historischen Anlage eingeweiht. Die Spielgeräte aus Holz zeigen Szenen aus dem römischen Alltagsleben. „Die Geräte sind maßgeschneidert für Köngen“, sagt Bürgermeister Otto Ruppaner über das Projekt, das aus Mitteln der Bürgerstiftung finanziert wird. Das Projekt kostete insgesamt rund 130 000 Euro.

Weil der Park zwar von Spaziergängern und Radlern viel genutzt wird, aber ansonsten wenig belebt