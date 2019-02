Hochdorf Die Hochdorfer Dalba-Hexa feiern in diesem Jahr 22. Geburtstag der Hexenzunft und 20 Jahre Dorffasnet. Da ließen es sich unzählige Narren aus Nah und Fern nicht nehmen, beim großen Jubiläums-Dämmerumzug am Samstag mit von der Partie zu sein. Satte 92 Gruppen schlängelten sich als Narren-Lindwurm durch den Ort in Richtung Breitwiesenhalle. Frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein – zumindest zum Startschuss des gut zweieinhalbstündigen Umzugs – sorgten auch am Straßenrand für zahlreiche Besucher.

Einen Spitzenplatz in der ersten Reihe mit bester Sicht haben sich die Geschwister Klara (6) und Ludwig (4) gesichert. Klara ist als