WernauS eit mittlerweile 20 Jahren gibt es im Seniorenheim St. Lukas in Wernau die Gruppe „Theater der Generationen“, bei der Alt und Jung gemeinsam singen und schauspielern. Am Donnerstag, 18. Oktober, feiert die Theatergruppe ihren runden Geburtstag.

Kreativ und generationsübergreifend denken: Das war die Idee des Leitungsteams von St. Lukas und des Sozialdienstes, die 1998 zum Volunteer-Projekt Theaterspiel führte – so erinnert sich Janina Lapmann, die Sozialdienstleiterin des Pflegeheims. Mit ehrenamtlichem Engagement entstand so ein Projekt, das über die Jahre hinweg schöne Momente und auch Erfolge verzeichnete. So wurde das „Theater der