20-Jährige erzählt von ihrer Zeit in Bolivien

Daijana Komericki hat am Austausch der katholischen Gemeinde teilgenommen – Ein Jahr in Bolivien

Die 20-jährige Daijana Komericki aus Filderstadt hat ein Jahr in einer Kita in Bolivien geholfen. Jetzt ist sie wieder da und teilt ihre Erfahrungen in einem Gottesdienst.