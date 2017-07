(kry) - Ohne Diskussion und einstimmig hat der Baltmannsweiler Gemeinderat einen Zuschuss der Gemeinde von 20 140 Euro für die Sanierung des Kirchturms der Ägidiuskirche gebilligt. Das entspricht drei Siebteln der Kosten. Die Kommune hatte sich am 22. Mai 1942 in einer Vereinbarung verpflichtet, für die „Mitbenutzung des Kirchturms, der Uhr und der Glocken, an den Kosten für die Instandhaltung dieser Gegenstände drei Siebtel zu tragen und der Kirchengemeinde zu ersetzen“. Bürgermeister Schmid sagte: „Ein solcher Vertrag mit der Kirche ist nicht un­üblich.“

