Kreis EsslingenIm Jahr 1927 nehmen die Spannungen in Deutschland zu. Durch mehrmalige Regierungsumbildungen erhalten die rechten und nationalistischen Parteien ein Übergewicht, ihre paramilitärischen Verbände rüsten weiter auf. Bewaffnete Kampfgruppen der Nationalsozialisten liefern sich in den Industriestädten Straßenschlachten mit Kommunisten.

Der Reichstag versucht, den Unmut in der Arbeiterschaft wegen der schlechten Lebensverhältnisse durch Zugeständnisse in der Sozialpolitik zu besänftigen. So wird ein Mutterschutzgesetz mit einem Kündigungsschutz für die sechs Wochen vor und nach der Geburt beschlossen. Auch eine gesetzliche