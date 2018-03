Kirchheim (daw) - Leichte Verletzungen erlitt ein 15-Jähriger, der am Samstagabend von drei Jugendlichen attackiert wurde. Der 15-Jährige hatte gegen 19.10 Uhr, ein Schnellimbissrestaurants besucht, das im Gewerbegebiet Kruichling liegt. Dort wurde er von drei Jugendlichen angegangen und geschlagen. Der junge Mann erlitt leichte Prellungen. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts die drei jungen Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren vorläufig fest. Die Ermittlungen warum es unter den Jugendlichen zum Streit kam, dauern noch an.

