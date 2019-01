OstfildernDie Planungen für das Baugebiet Ob der Halde in Scharnhausen nähern sich dem Abschluss. In einer in der sehr gut besuchten Bürgerinformationsveranstaltung im Feuerwehrhaus stellten Oberbürgermeister Christof Bolay, Baubürgermeisterin Monika Bader, Stadtplaner Karl-Josef Jansen und Stefan Rothe, Abteilungsleiter im Fachbereich 3 (Baurecht und Planung), den Stand der Dinge vor. Die Planungen sehen den Bau von rund 120 Wohnungen vor, die in Reihen- und Doppelhäusern sowie einigen bis zu viergeschossigen Mehrfamilienhäusern entstehen sollen. Damit würde Wohnraum für etwa 250 Menschen geschaffen.

