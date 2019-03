OstfildernDer Bebauungsplan für das Gebiet Ob der Halde in Scharnhausen ist auf der Zielgeraden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats hat die zum Entwurf eingegangenen Bedenken und Anregungen der Bürger und die Haltung der Verwaltung diskutiert. Das Gremium empfiehlt dem Gemeinderat bei zwei Enthaltungen, grünes Licht für den Plan zu geben.

Überlegungen, im Gebiet Ob der Halde am nordwestlichen Rand von Scharnhausen Wohnungen zu bauen, reichen etliche Jahre zurück. Als der TSV Scharnhausen 2013 seinen Sitz in das Sportareal im Körschtal verlegte und die Stadt Ostfildern damit die Halle und das Sportgelände an der Jahnstraße kaufen