108 neue Auszubildende an der Verwaltungsschule

Ausbildung im mittleren Dienst ist beliebt wie nie – Auch Bürgermeister bilden aus

Der mittlere Dienst in der Verwaltung ist beliebt wie nie. 108 junge Männer und Frauen traten im Januar an der Verwaltungsschule Esslingen ihre theoretische Ausbildung an.