OstfildernDer Klimawandel schreitet voran, die Tier- und Pflanzenwelt hat in den vergangenen Jahren gelitten, die längerfristigen Folgen sind nur unzureichend absehbar. Die Stadt Ostfildern hat sich daher entschlossen, an der vom Gemeindetag angeschobenen Aktion teilzunehmen, in diesem Jahr landesweit pro Kommune 1000 zusätzliche Bäume, insgesamt also eine Million Gehölze, zu pflanzen.

Unter dem Eindruck der vergangenen heißen Sommer, anhaltender Trockenheit und damit einhergehend starker Schäden bei fast allen heimischen Baumarten in den Waldgebieten hatte der Gemeindetag Baden-Württemberg im vergangenen Jahr die Aktion „1000 Bäume für 1000