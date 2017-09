100 weiße Riesen gerädelt

PLOCHINGEN: Rettichfest im Dettinger Park trotzt miesem Wetter - Schwarzlichtparty zum Auftakt

Der Dettinger Park, einst herrschaftlicher Garten der Fabrikantenfamilie Dettinger, verwandelte sich am vergangenen Wochenende wieder zu einem Biergarten, in dem das 41. Plochinger Rettichfest gefeiert wurde. Gegrilltes, Schmalzbrot und natürlich der legendäre gerädelte Rettich - die kulinarischen Genüsse des Rettichfests kamen auch in diesem Jahr wieder gut bei den Besuchern an. Wenn auch aufgrund des Wetters deutlich weniger Gäste als in den Vorjahren kamen. Bei Blasmusik wurde gefeiert und am Freitagabend lockte eine Schwarzlichtparty vor allem junge Besucher in die alte Steingießerei.