Denkendorf Ich fühle mich hier pudelwohl“, sagt Ralf Barth, der nun seit 100 Tagen Bürgermeister in Denkendorf ist. Am 25. Februar war der 29-Jährige mit fast 79 Prozent in das Amt gewählt worden.

Herr Barth, was hat Sie in den ersten 100 Tagen am meisten überrascht?

Ich bin hier mit großer Offenheit und Warmherzigkeit empfangen worden. Damit habe ich in diesem Maße nicht gerechnet. Und von meinem Vorgänger, Herrn Jahn, habe ich eine klasse Übergabe erlebt. Überrascht bin ich nach wie vor von der Vielfalt, die in dieser Gemeinde steckt, beispielsweise beim ehrenamtlichen Engagement der Vereine, im