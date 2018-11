Wegen Untreue in 15 Fällen hat das Amtsgericht Kirchheim eine 29-Jährige zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Buchhalterin hatte mehr als 300 000 Euro auf eigene Konten abgezweigt. Ein Grund sei ihre Spielsucht gewesen.In dem Prozess ging es um eine „ganze Menge Holz“, wie der Staatsanwalt sagte. Nicht einmal ein Jahr hatte sie benötigt, um mit fingierten Rechnungen insgesamt 313 000 Euro von Konten ihres Arbeitgebers umzuleiten. Seit Mitte August sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Einer Kollegin waren Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Aufgeflogen war die Angeklagte, weil Anfang August