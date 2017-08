100 000. Badegast in dieser Saison im Denkendorfer Freibad war Hannelore Holatschek (Zweite von links). Bürgermeister Peter Jahn (links), Kioskinhaberin Julia Wiertellok (rechts) und Schwimmmeister Andreas Schirling empfingen die nichts ahnende Jubiläums-Besucherin und ihren Ehemann Roland mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Sekt. In der gestrigen Ausgabe hatten wir wegen eines technischen Fehlers das falsche Foto in der Zeitung, wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. Foto: oh

