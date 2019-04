1-Liter-Cola jetzt wieder in Glasflaschen

Coca-Cola in Deizisau investiert fünf Millionen Euro

Coca-Cola bietet seine 1-Liter-Cola wieder in Glasflaschen an. Dazu inverstiert das Unternehmen in Deizisau fünf Millionen Euro in die Produktionslinie und eine neue Reinigungsanlage.