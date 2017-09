Anzeige

Der neue, deutsche Alltag sieht für den jungen Afghanen aus wie für die meisten seines Alters. Er besucht von Montag bis Freitag die Schule, eine sogenannte Vabo-Klasse, wo er vor allem Deutsch und Mathe lernt. Nachmittags hört er Musik, spielt mit Jakob und kocht öfters gemeinsam mit seinem Gastvater. Auch mit Freunden telefonieren ist wichtig. Er spielt sehr gerne Fußball und ist Mitglied in einem Fußballverein in Jesingen. Zum Training fährt er mit dem Fahrrad. Ein Hund als Familienmitglied ist neu für Zekrollah. Mittlerweile haben sich die beiden gut angefreundet, nur auf den neuen Teppich in Zekrollahs Zimmer darf der Hund nicht. Muriel und