In fast allen Einrichtungen des Kreisjugendrings gibt es Internet-Caf é s. Es gehört zur Alltagsarbeit in den Jugendhäusern, mit den Kindern und Jugendlichen über Internetrecherche und Chatrooms zu sprechen, sie anzuleiten, auch zu warnen. „Wir müssen deutlich machen, dass man sich in einem öffentlichen Raum bewegt, was es bedeutet, wenn man Handynummern preisgibt oder Fotos einstellt“, erklärt Elisabeth Yupanqui-Werner, stellvertretende KJR-Geschäftsführerin. Ihr selbst ist das auf einer Veranstaltung deutlich geworden, als eine Expertin in einem Live-Chat simulierte, wie schnell sie als angebliche 13-Jährige