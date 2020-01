PlochingenDas vergangene Jahr hat in Plochingen im Zeichen Hundertwassers gestanden. Der Wiener Künstler und Ausnahmearchitekt entwarf für die Neckarstadt den visionären Gebäudekomplex „Wohnen unterm Regenturm“, der 1994 fertiggestellt wurde. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des berühmtesten Wohn- und Geschäftshauses der Stadt lockte ein bunter Reigen vielfältiger Veranstaltungen Monat für Monat zahlreiche Gäste in die City. Der Aufwand hat sich in den Augen von Kulturamtsleiterin Susanne Martin gelohnt. Alle Veranstaltungen, von Vorträgen über Führungen, Ausstellungen bis zu Filmvorführungen, waren ausgezeichnet besucht. Allein zum