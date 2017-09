Anzeige

Schon fünf Jahrzehnte lang gibt es in Köngen den Jugendtreff „Schmelztiegel“. Sein Name passt, denn im Keller des Gustav-Werner- Gemeindehauses trafen und treffen sich Jugendliche aus vielen Nationen. Ein Grund zu feiern, auch wenn die hauptamtliche Stelle seit April diesen Jahres nicht besetzt ist, mal wieder die Schließung drohte und der „Schmelz“, wie der Treff in Köngen genannt wird, seitdem von einem Team aus engagierten Ehrenamtlichen geleitet wird.

Begleitend steht den Ehrenamtlichen von Seite der evangelischen Kirchengemeinde, die als Träger des Jugendtreffs fungiert, Gemeindediakon Volker