„Wir machen ganz viele tolle Sachen!“

BALTMANNSWEILER: Spaß und Action beim Sommerferienprogramm der Schulsozialarbeit - Anmeldungen nur noch für die ganze Woche

Lägerle bauen, basteln, gemeinsame Ausflüge und Action auf dem Sportplatz: Zum zweiten Mal fand in der vergangenen Woche das Ferienprogramm der Schulsozialarbeit in und um den Kinder- und Jugendtreff Rüssel in Baltmannsweiler statt. Die 15 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren hatten viel Spaß beim bunten Programm.