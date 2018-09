„Wir kümmern uns um die Ehrenamtlichen“

FILDERSTADT: Befragung bürgerschaftlich Engagierter - Sie wollen in Entscheidungen einbezogen werden

(red) - „Das ehrenamtliche Engagement in Filderstadt ist weiblich, verheiratet und hat mehrere Kinder“, fasst Thomas Haigis, der Referent für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung ein Ergebnis der Befragung Ehrenamtlicher zusammen. Die Untersuchung wird am Freitag, 17. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Bürgerbüro, Martinstraße 5, in Bernhausen, vorgestellt.