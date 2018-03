Mit der Bäckerei Schwarz verliert Altbach zum 15. August einen guten und beliebten Bäcker. Ständig eine Sieben-Tage-Woche und nur alle zwei Jahre Urlaub, das wurde den Betreibern mit der Zeit dann doch zu viel. In diesem Fall folgt die Entwarnung, es zieht eine regionale Bäckereikette ein. Doch hat Altbach mit dem Rewe am Bahnhof, auf den ein Getränkemarkt folgt, im Vorjahr den letzten Lebensmittel-Vollsortimenter verloren. Was denken die Altbacher über ihre Einkaufssituation? Und über den Einkaufsbus am Mittwochvormittag, der ab September versuchsweise unterwegs ist? EZ-Mitarbeiter Peter Dietrich hat sich auf dem Wochenmarkt umgehört.Sigrid