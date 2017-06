„Win-Win-Situation für Schüler und Firma“

LEINF.-ECHTERDINGEN: Einblick in die Ausbildung bei Roto Frank AG

Viele Schüler haben am Donnerstag darauf verzichtetet, ins Freibad zu gehen und stattdessen die Gelegenheit genutzt, bei der Ausbildungsmesse hinter die Kulissen der Roto Frank AG in Leinfelden zu schauen. An den verschiedenen Stationen konnten sie Kontakte knüpfen.