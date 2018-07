BeurenDas digitale Zeitalter hat längst Einzug in allen Wohnstuben gehalten. „Der technische Fortschritt lässt sich kaum aufhalten“, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg bei ihrem Rundgang durch das Freilichtmuseum Beuren. „Durch die digitalen Medien kommt es immer mehr zur Vereinzelung. So gibt es etwa kaum noch gemeinsame Fernsehabende.“

Aus diesem Grund misst sie dem Museumsdorf beim gesellschaftlichen Zusammenhalt hohe Bedeutung bei. „Das Museum zeigt die alten Gebäude, wo man sich früher getroffen hat. Diese Orte gehen mehr und mehr verloren.“ Die Landesregierung