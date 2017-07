Freundschaften sind in jedem Alter wichtig, besonders aber für Kinder. Doch was macht einen Freund aus? Die kleinen Künstler des Projekts „LÄ-ART“ zeigen in ihren farbenfrohen Bilder und Objekten, dass jeder seine eigenen Vorstellungen davon hat. Eine Arbeit ist ein selbst gebasteltes Auto aus einem Karton auf einem Bollerwagen, mit dem drei Freundinnen auf Schatzsuche gehen wollen. Es gibt Schattenrisse der befreundeten Teilnehmer. Viele der Ausstellungsobjekte beschäftigen sich aber mit Tieren. Das sei in der Altersgruppe üblich, erzählt die Projektleiterin, Kunsttherapeutin Yvonne Stifel.

