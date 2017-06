„Was macht dich satt?“

BEUREN: Am 8. Juli gibt es eine ökumenische Brotaktion im Freilichtmuseum

500 Jahre Reformation: Dieses Jubiläum wird noch bis in den Herbst hinein kräftig gefeiert. Nicht nur bei den Protestanten und nicht nur in Kirchenräumen. Demnächst gibt es zum Beispiel eine ökumenische Aktion an einem ungewöhnlichen Ort: Am 8. Juli heißt es im Beurener Freilichtmuseum „BrotZeit“.