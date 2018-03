(red) - Nach der letztjährigen Operettenproduktion „Columbus“ von J. Offenbach hat der Oberstufenchor des Ostfilderner Otto-Hahn-Gymnasiums in diesem Schuljahr ein Programms zum Leitmotiv „Stimmen“ selbst entwickelt. Aufführungen des „Vocal-Theaters“ sind am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. Juli, 19.30 Uhr, im Theater an der Halle in Nellingen.

Im „Vocal-Theater“ geht es um die Sprech- und Gesangsstimme. Zu hören sind 39 Sprechstimmen, die ein Loblied auf die Stimme und das Singen anstimmen. Männer und Frauen haben eigene Parts, der vier- bis sechsstimmige Chor, die Solostimme, das Solisten­ensemble. Über die Hälfte der