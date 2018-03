FilderstadtLachen und ein Schwätzle müssen sein“, ist Harald Weinmann überzeugt. Er ist einer von 14 ehrenamtlichen Fahrern des Filderstädter SUSEmobils. Weinmann fährt seit acht Jahren immer die Touren mittwochs zum Einkaufen in Bernhausen und anschließend zum Mittagstisch in Plattenhardt. Am Sonntag wurde im Haus am Fleinsbach das Projekt SUSEmobil und mit ihm all seine Fahrer von der Werner-Weinmann-Stiftung ausgezeichnet.

Erster Vorsitzender der Werner-Weinmann-Stiftung ist der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Rainer Arnold. „Wir wollen die Erinnerung an den vor 21 Jahren verstorbenen Landtagsabgeordneten und Kommunalpolitiker Werner Weinmann