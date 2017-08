Bisher hatte der CVJM junge Menschen im Sommer ins Jungscharlager eingeladen. „Wir wollten in diesem Jahr etwas Neues ausprobieren und vor allem auch Kinder und Jugendliche ansprechen, die nicht in der Jungschar sind. Vielleicht bekommen sie so Lust, zu uns zu kommen“, sagt Jacqueline Bunz, die das zehntägige Ferien-Angebot leitet. Die 18-Jährige ist angehende Erzieherin und verfügt über Erfahrungen als Jungschar-Mitarbeiterin. Ein Team von neun jungen Leuten zwischen 16 und 18 Jahren hat das neue Konzept über mehr als ein halbes Jahr vorbereitet und betreut nun die Kinder.

