Nachbarn, Freunde und Bekannte haben am Tag nach dem Tod der 32-Jährigen Blumen vor dem Haus der Familie in Reichenbach abgelegt. Die Tat hat die Menschen in der Filstalgemeinde sehr bewegt. Foto: Bulgrin

Von Sabine Försterling

„Ich habe meine Tochter nicht vor ihrem Mann schützen können“, meinte die Mutter verzweifelt am dritten Verhandlungstag vor der 1. Schwurgerichtskammer. Die Eltern der getöteten 32-Jährigen waren für ihre Aussage aus Sibirien angereist. Während die beiden um Fassung rangen, verfolgte der angeklagte Schwiegersohn regungslos die über zwei Stunden lange Vernehmung. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau und die Mutter seiner beiden Kinder am 26. Februar dieses Jahres kurz nach drei Uhr im gemeinsamen Einfamilienhaus in Reichenbach aus Eifersucht zu Tode gewürgt zu haben.

Die Eltern des Opfers waren nach eigenen Worten von Anfang an gegen die Verbindung gewesen. Die Tochter war 18 Jahre alt, als sie vom Angeklagten schwanger wurde. Ein paar Monate später folgte sie dem gelernten Landmaschinenmechaniker und Russlanddeutschen aus Sibirien nach Deutschland. Dort wurde auch das erste Kind geborgen. Ihr Schwiegersohn habe schon immer getrunken und sei sehr dominant und eifersüchtig gewesen“, sagte die Mutter: Die Tochter habe nirgendwohin alleine hingehen können und sie habe nicht verstanden, warum diese dem jungen Mann so hörig ergeben sei.

Beim ersten Besuch in Deutschland, ein halbes Jahr nach der Geburt des ersten Enkels, habe die junge Mutter bereits viel geweint und gesagt, sie wolle wieder mit zurück nach Russland. In der Folgezeit telefonierte man häufig via Skype, und fast jedes Jahr besuchte die Tochter mit der gesamten Familie die Eltern in der Heimat. Aus der Zeugin sprudelten die Erinnerungen, an das, was die 32-Jährige ihr alles erzählt haben soll, nur so heraus: Schläge habe es öfters gegeben und zwei Mal, als das Paar noch in Esslingen wohnte, sei auch die Polizei gerufen worden.

Die Situation eskalierte, als der Angeklagte vermutete, dass seine Ehefrau einen Liebhaber hat. Das traf auch zu, wie der 30-Jährige als Zeuge am zweiten Verhandlungstag bestätigt hatte (wir berichteten). Der Mutter hatte die Ehefrau erzählt, dass es sich nur um einen Arbeitskollegen handele. Seit dem Jahreswechsel 2016/2017 sollen Mutter und Tochter nun täglich geskypt haben: „Er wollte mich aus dem Fenster werfen, er hat mich aus dem Bett gezerrt und wollte mich die Treppen runter stoßen und das hat mein Sohn mitbekommen, der sich anschließend kaum noch beruhigen ließ, er hat mich mit einer Pistole bedroht“, all dies und noch mehr soll das spätere Opfer berichtet haben.

Ihre Tochter habe Angst gehabt, meinte die 59-Jährige unter Tränen. Sie habe auch die blauen Flecken am Arm und das blaue Auge gesehen. In den letzten Wochen vor dem Tod habe ihre Tochter immer nur auf dem Weg zur Arbeit in der Sportschule Ruit oder in einer Arbeitspause angerufen. Mit den Worten „Es wird schon wieder alles gut“ habe sie versucht, die Tochter zu beruhigen. Denn der Angeklagte habe sich scheiden lassen wollen und ihre Tochter sei einverstanden gewesen.