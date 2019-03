KöngenJeder Song ein Brett – das ist das Motto der achtköpfigen Band Schreyner, die damit am Samstag die Köngener Eintrachthalle beim fünften „Rock under the Glock“, organisiert von der Fußballabteilung des TSV Köngen, ruckzuck zum Kochen brachte. In ihrem dreistündigen Programm fröhnten Schreyner der Monsters-of-Rock-Zeit aus den 80er-Jahren mit gecoverten Songs von AC/DC, Accept, Dio, Edguy, Metallica, Van Halen, den Scorpions oder Guns N’ Roses.

„Wir wollten bewusst einen Gegenpol zu den unzähligen Ü30-Partys in Köngen und der Umgebung setzen“, erklärte Achim Wunderwald, der „Rock under the Glock“ zusammen mit rund 20 ehemaligen Fußballern 2015