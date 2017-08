Das wichtigste Gesundheitsthema überhaupt ist die Krankenhauslandschaft vor der eigenen Haustür. Das sagt einer, der es wissen muss: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Dabei verwies der CDU-Politiker auch auf ein Paradoxon: „Wir wollen ins Krankenhaus nur zu Besuch kommen und nicht selbst dort liegen. Falls wir aber doch in die Klinik müssen, wollen wir ein gutes Krankenhaus in der Nähe haben.“ In Kirchheim konnte er sich gestern davon überzeugen, dass es vor Ort eine hervorragende Klinik gibt: Er informierte sich auf Einladung seines Fraktionskollegen im Bundestag, Michael Hennrich, über Projekte der