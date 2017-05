Hauswirtschaftliche Helferinnen und Helfer entlasten ab dem nächsten Kindergartenjahr die Erzieherinnen in den acht Einrichtungen in Wendlingen während des Mittagessens. So soll sichergestellt werden, dass sich diese auf die pädagogischen Aufgaben konzentrieren können. Für die Verbesserung der Betreuungsqualität müssen die Eltern jedoch bei der Essenspauschale tiefer in die Tasche greifen - trotz Subventionierung der Stadt.

