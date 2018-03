LichtenwaldDer Kunst- und Kulturrundweg in Lichtenwald ist um eine glitzernde Perle reicher. Das Künstlerehepaar Angie und René Heinze hat in den vergangenen Monaten eine weitere Großskulptur geschaffen und der Gemeinde am Sonntag übergeben. Ein anonymer Spender hat die „Perle der Erinnerung“, eine mit fast 47 000 Glasplättchen belegte und mit handgearbeiteten vergoldeten Keramikaufsätzen verzierte Kugel mit einem Durchmesser von rund drei Metern, finanziert. Die Skulptur erinnert an die Schale eines Seeigels .

Die Szenerie der Übergabe des Kunstwerks glich einem kleinen Dorffest. Etwa 100 Besucher stapften über die verschneite Wiese am Rainweg an