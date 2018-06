NeuhausenBeinahe beiläufig lässt Robert Fuchs einfließen, in welchen Kino-Erfolgen er schon zu sehen war. Bei einer Tasse Tee zählt er auf, welche Requisiten er gestellt hat, was alles organisiert werden musste. Als Statist fuhr er in „Monuments Men“ („Ungewöhnliche Helden“) einen alten VW-Kübelwagen am Set mit George Clooney und Matt Damon. Er hat Panzer lackiert, Fahrzeuge restauriert, Uniformen bereitgestellt. Irgendwo zwischen Nellingen und Denkendorf hat Fuchs eine kleine Scheune, in der einige alte Feldpostfahrräder lagern. Doch manche seiner Sammlerstücke brauchen mehr Platz – so zum Beispiel seine Kübelwagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Davon hat