(red) - Das Programm für das zweite Halbjahr 2017 der „Monatsangebote“, ein Angebot des Knotenpunkts für Bürgerschaftliches Engagement und Seniorenarbeit, ist erschienen. Auf dem Programm stehen Betriebsbesichtigungen bei den Firmen Albgold in Trochtelfingen und Hochland in Degerloch, eine Nachtwächterführung in Weil der Stadt, eine kulinarische Führung in Stuttgart und der Besuch des Weihnachtsmarkts in Heilbronn. Wer Interesse an einer der Veranstaltungen hat, kann sich jeweils im Vormonat für das Angebot des Folgemonats anmelden. Das Programmheft liegt in den Bürgerämtern aus und steht auf www.filderstadt.de unter