(aia) - Seit Jahren ziehen sich die Planungen für einen Hochwasserdamm in Reichenbach hin. Sobald der Feststellungsbeschluss des Landratsamts eingegangen ist, will die Gemeinde „mit Hochdruck weitermachen“, berichtete Bürgermeister Bernhard Richter. Dann könne man weiterplanen, die Arbeiten ausschreiben und auch Fördermittel beantragen. Das letzte große Hochwasser in Reichenbach liegt zehn Jahre zurück, ein Jahr danach hat die Gemeinde bereits die Planungen für einen Hochwasserdamm im Reichenbachtal auf den Weg gebracht.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w