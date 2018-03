Kreis Esslingen Kloakenekstrophie – ein Begriff, der Unheil vermuten lässt. „Es ist nicht gerade ein schönes Wort. Aber das beschreibt es ganz gut“, sagt Elisa H.. Sie sieht wie andere Frauen ihres Alters aus, ist eher leger in bunten Leggins und Kapuzenjacke gekleidet. Ihre Geschichte aber ist nach außen hin nicht sichtbar: „Als ich auf die Welt gekommen bin, waren meine Blase, mein Darm, meine Gebärmutter gespalten und die Bauchdecke so ein bisschen offen“, erzählt die heute 21-Jährige. „Ich glaub, das sah ziemlich krass aus.“

Diesen sachlichen Bericht gibt Elisa H. an einem Sonntagmorgen in Wernau. Sie ist mit dem Zug aus ihrem Studienort in